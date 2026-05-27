Alle 23.35 circa, in via Arenaccia vicino all'incrocio con via, un autobus dell'ANM è stato preso di mira da un atto vandalico. Qualcuno ha danneggiato i finestrini e le fiancate del mezzo, che si trovava fermo al momento. Non ci sono state segnalazioni di feriti, ma i danni sono stati rilevati dagli agenti sul posto. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Alle 23.35 circa, in via Arenaccia, nei pressi dell’incrocio con via Colonello Lahalle a Napoli, un oggetto non precisamente identificato, probabilmente un sasso, lanciato violentemente contro un autobus dell’ANM, linea R5, ha frantumato un vetro e spaventato autista e passeggeri. Solo per pura fortuna l’oggetto non ha ferito nessuno. L’autista si è subito fermata per constatare il danno e per rasserenare i tanti passeggeri a bordo del mezzo, rimasti poi appiedati. Un plauso va fatto all’operatrice d’esercizio, la quale, dopo aver rispettato i protocolli previsti in questi casi, ha atteso per ore invano i soccorsi, per poi rientrare in deposito a notte fonda. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ancora un atto vandalico nei riguardi di un autobus dell’ANM

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