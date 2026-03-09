Durante il corteo atto vandalico ad una troupe di Telenuovo

Durante il corteo organizzato oggi 9 marzo a Padova dal collettivo femminista “Non una di meno”, che ha radunato centinaia di persone nel centro storico, si è verificato un atto vandalico nei confronti di una troupe di Telenuovo. Le forze dell'ordine stanno attualmente indagando per identificare i responsabili dell'episodio.

La manifestazione organizzata oggi 9 marzo nelle Piazza a Padova dal collettivo femminista “non una di meno”, che ha radunato in centro storico centinaia di simpatizzanti, è stata macchiata da un grave episodio su cui ora stanno indagando le forze dell'ordine per individuare i responsabili. Qualcuno, approfittando del caos, ha pensato bene di lordare un'auto della troupe di Telenuovo con la scritta “giornalista terrorista”. Grazie alla videosorveglianza, i vandali avrebbero già le ore contate L'episodio, vista la sua gravità, ha subito sortito una grande cassa di risonanza. Alberto Stefani, presidente del Veneto ha dichiarato: «Un nuovo sgradevole episodio di vandalismo e intolleranza nei confronti dei professionisti dell’informazione si registra anche nel nostro Veneto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

