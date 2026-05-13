Sassaiola contro autobus | ennesimo atto vandalico ai danni di Stp
A Brindisi si registra un nuovo episodio di vandalismo ai danni dei mezzi pubblici. Questa volta, un autobus della Stp è stato colpito da un lancio di pietre, con i vetri del veicolo completamente distrutti. L’incidente si è verificato nella zona urbana della città, senza segnalare feriti o altre conseguenze immediate. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.
BRINDISI - Ennesimo atto vandalico a Brindisi ai danni di autobus della Stp: distrutti i vetri di un mezzo con un lancio di pietre. L'episodio si è verificato nel rione Paradiso, nella serata di ieri, martedì 12 maggio. È stato colpito un autobus della linea 4, la linea che collega ill capolinea.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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