Sassaiola contro autobus | ennesimo atto vandalico ai danni di Stp

A Brindisi si registra un nuovo episodio di vandalismo ai danni dei mezzi pubblici. Questa volta, un autobus della Stp è stato colpito da un lancio di pietre, con i vetri del veicolo completamente distrutti. L’incidente si è verificato nella zona urbana della città, senza segnalare feriti o altre conseguenze immediate. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

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