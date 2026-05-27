Ancora il designer più richiesto in circolazione

Dopo aver ideato i prodotti di maggior successo di Apple, Jony Ive continua a far parlare di sé per la Ferrari elettrica e i progetti misteriosi con OpenAI Da quando lunedì Ferrari ha presentato la sua prima auto elettrica, Luce, si è parlato molto del suo design. Sia perché è molto diverso dagli altri modelli del marchio, sia perché a progettarla è stato il nuovo studio di Jony Ive, uno dei designer più famosi al mondo. Ive fu a lungo il responsabile del design di Apple ed è considerato il principale artefice della funzionalità e piacevolezza estetica di tutti i prodotti più popolari del marchio, dall’iPod al MacBook all’iPhone. Il modo in cui ha rivoluzionato il design nel mondo dei dispositivi tecnologici ha reso Ive una specie di leggenda nella Silicon Valley. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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