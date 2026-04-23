Capelli il biondo è sempre più richiesto ma serve ‘manutenzione’ costante | cosa fare contro l’ingiallimento

Da novella2000.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore dei trattamenti per capelli biondi continua a registrare una crescita significativa, con un mercato che vale circa 2,15 miliardi di euro. Cresce anche l’interesse per prodotti e tecniche che permettano di mantenere il colore brillante e privo di ingiallimenti. In risposta, alcuni saloni adottano protocolli esclusivi e linee di prodotti dedicate per contrastare il problema e garantire una cura più efficace.

Un mercato da 2,15 miliardi di euro e in continua crescita: ecco come risponde Narciso Parrucchieri alla richiesta con protocolli esclusivi e la linea specializzata. Il mercato italiano del capello biondo nasconde una verità scomoda: solo l’1 per cento della popolazione italiana possiede naturalmente questa colorazione, concentrata principalmente nelle regioni centrali del Paese. Una percentuale irrisoria se confrontata con i Paesi nordici, dove il 13% delle persone ha capelli rossi e il biondo naturale è significativamente più diffuso. Eppure, l’industria italiana della cura dei capelli, valutata 1,87 miliardi di dollari nel 2026 e destinata a raggiungere i 2,15 miliardi entro il 2030, prospera proprio su questo desiderio di trasformazione.🔗 Leggi su Novella2000.it

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