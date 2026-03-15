Con l’arrivo della nuova stagione, i Comuni si preparano a riorganizzare gli spazi dedicati alle cerimonie. Il rito civile è diventato il più scelto tra le coppie, spingendo le amministrazioni locali a trovare soluzioni adeguate per accogliere la crescente domanda. Sono in corso interventi e modifiche per adeguare le strutture alle nuove esigenze di celebrazione.

Aspettando la prossima stagione alle porte, anche i Comuni si stanno adattando alle nuove modalità di celebrare le nozze. A Montelupo Fiorentino l’amministrazione ha pubblicato un avviso pubblico permanente per ampliare i luoghi in cui celebrare matrimoni e unioni civili, invitando strutture ricettive e attività di ristorazione a mettere a disposizione i propri spazi. L’obiettivo è valorizzare il territorio e offrire alle coppie la possibilità di celebrare la cerimonia anche in ville, agriturismi, alberghi o ristoranti, che diventerebbero a tutti gli effetti sedi distaccate dell’ufficio di stato civile. Possono aderire i titolari o gestori di strutture situate nel territorio comunale e in possesso dei requisiti di sicurezza, agibilità e decoro richiesti per una funzione pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Come cambiano gli usi. Rito civile il più richiesto. I Comuni si attrezzano e cercano nuovi spazi

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