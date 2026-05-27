Ancora auto in fiamme nella notte
Durante la notte tra il 26 e il 27 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti più volte per incendi di auto. Gli interventi si sono concentrati in diverse zone della provincia, tra cui una nel centro di Bologna, in via Zanardi, e un’altra a Fontanelice. Le automobili sono state completamente avvolte dalle fiamme, richiedendo l’intervento dei pompieri per spegnere i roghi.
Notte complessa per i vigili del fuoco del comando provinciale di Bologna, impegnati, tra il 26 e il 27 maggio in diversi interventi per incendi che hanno coinvolto le autovetture tra il territorio comunale di Bologna, in zona Zanardi, in via del Lazzaretto, e a Fontanelice. Le squadre sono. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
09 DICEMBRE 2025 TARANTO AUTO IN FIAMME NEL CUORE DELLA NOTTE
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ho venduto una nave in fiamme e questo mi ha reso ricco, ma ho bisogno di aiuto reddit