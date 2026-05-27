Ancora auto in fiamme nella notte

Notizia in breve

Durante la notte tra il 26 e il 27 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti più volte per incendi di auto. Gli interventi si sono concentrati in diverse zone della provincia, tra cui una nel centro di Bologna, in via Zanardi, e un’altra a Fontanelice. Le automobili sono state completamente avvolte dalle fiamme, richiedendo l’intervento dei pompieri per spegnere i roghi.