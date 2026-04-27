Ancora un incendio nella notte | le fiamme colpiscono un’auto nel basso Salento

Nella notte, un incendio ha interessato un’auto parcheggiata nel basso Salento. Intorno alle 2:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in una via di Casarano dopo essere stati avvisati di un rogo che aveva avvolto il veicolo. Sul posto, i pompieri del distaccamento di Gallipoli hanno spento le fiamme e avviato le operazioni di messa in sicurezza. Non sono stati riportati danni ad altre strutture o persone coinvolte.

CASARANO – Ancora un incendio nella notte: a Casarano le fiamme hanno colpito un veicolo in sosta. Intorno alle 2 e mezzo, infatti, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli è dovuta intervenire d'urgenza in via Preite, a seguito della segnalazione di un rogo.Ad essere.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Divampano le fiamme nella notte nel nord Salento: distrutta l'auto di un operaioIl rogo è divampato intorno alle 2, coinvolgendo un'Alfa Romeo Giulietta parcheggiata in strada. Leggi anche: Maxi incendio nella notte ad Alghero: 14 auto in fiamme nel parcheggio vicino all’aeroporto Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ancora un incendio nella notte: le fiamme colpiscono un’auto nel basso Salento; Incendio di Crans-Montana: cos'è successo? | Dal rogo di Capodanno alle indagini: il caso a Verissimo; Provincia: Nuovo Protocollo per il monitoraggio del lupo e dei mammiferi nel Salento. Incendio e paura nel Salento: a fuoco due auto nella notteMomenti di paura nella notte appena trascorsa nel Salento: due vetture in fiamme. Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta ... msn.com Rogo divampato alle ore 3 in via Cesare BattistiAncora un rogo nel Salento, questa volta a Novoli, dove poco prima delle ore 3 una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Veglie è intervenuta per un incendio che ha interessato un’ ... leccesette.it Domenicadiprimavera. Da qualche parte. In Salento. Al mare. #certenottidiariodiunagiornalista - facebook.com facebook