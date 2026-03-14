Ancora un' auto in fiamme nella notte | danni anche a un porticato

Da brindisireport.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 marzo 2026, a Cellino San Marco, è stata segnalata l'incendio di un'auto nella periferia del paese. L'incendio ha causato anche danni a un porticato nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e accertare le cause del rogo. Nessuna informazione sulle modalità dell’incendio o su eventuali sospetti.

Intervento dei vigili del fuoco poco dopo mezzanotte alla periferia di Cellino San Marco. Il mezzo è andato completamente bruciato, si indaga per capire se il rogo è di origine dolosa CELLINO SAN MARCO - Ancora un'auto in fiamme. È accaduto nella notte appena trascorsa, quella tra venerdì 13 e sabato 14 marzo 2026, alla periferia di Cellino San Marco. Una Range Rover Evoque è andata completamente distrutta nel rogo, che ha danneggiato anche un porticato. Il mezzo era parcheggiato in via Po. I vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi sono intervenuti poco dopo la mezzanotte, per domare le fiamme ed evitare che si propagassero ulteriormente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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