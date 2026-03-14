Ancora un' auto in fiamme nella notte | danni anche a un porticato

Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 marzo 2026, a Cellino San Marco, è stata segnalata l'incendio di un'auto nella periferia del paese. L'incendio ha causato anche danni a un porticato nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e accertare le cause del rogo. Nessuna informazione sulle modalità dell’incendio o su eventuali sospetti.

Intervento dei vigili del fuoco poco dopo mezzanotte alla periferia di Cellino San Marco. Il mezzo è andato completamente bruciato, si indaga per capire se il rogo è di origine dolosa CELLINO SAN MARCO - Ancora un'auto in fiamme. È accaduto nella notte appena trascorsa, quella tra venerdì 13 e sabato 14 marzo 2026, alla periferia di Cellino San Marco. Una Range Rover Evoque è andata completamente distrutta nel rogo, che ha danneggiato anche un porticato. Il mezzo era parcheggiato in via Po. I vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi sono intervenuti poco dopo la mezzanotte, per domare le fiamme ed evitare che si propagassero ulteriormente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Leggi anche: Ancora fiamme nella notte, auto distrutta da un rogo: si indaga Incendio nella notte, furgone prende fuoco: In fiamme anche un'auto e un negozioIncendio nella notte a Seregno: poco dopo la mezzanotte di oggi, mercoledì 11 febbraio, un furgone ha improvvisamente preso fuoco in via Umberto I. Aggiornamenti e notizie su Ancora un'auto in fiamme nella notte... Temi più discussi: Il piromane colpisce ancora: un’altra auto in fiamme nella notte; Incendio a Torino Parella: due auto parcheggiate restano distrutte dalle fiamme; Auto in fiamme a ridosso di mezzanotte, resta distrutta una Fiat Punto; Incidente contro il guardrail sulla Pedemontana, poi l'incendio: auto divorata dalle fiamme. Miracolati i 5 ragazzi a bordo. Seclì, auto in fiamme nella notte: cresce l’allarme roghi nel LecceseSECLÌ (Lecce) - Ancora un veicolo distrutto dalle fiamme in provincia di Lecce, dove il fenomeno degli incendi di auto continua a registrare numeri sempre più ... corrieresalentino.it Auto in fiamme a ridosso di mezzanotte, resta distrutta una Fiat PuntoÈ successo a Seclì, in via D'Annunzio. Sul posto vigili del fuoco di Gallipoli e carabinieri di Aradeo per le indagini, rese difficili dal fatto che l'area non sia coperta da videosorveglianza ... lecceprima.it Tragedia nel salernitano. A Montecorice, in località Ripe Rosse, un’auto sfonda il guardrail e precipita per circa 200 metri in una scarpata sul mare. A bordo una coppia di fidanzati, entrambi morti. Lunghe e difficili le ricerche dei soccorritori tra scogli e mare. - facebook.com facebook #anfia, cresce la #produzione auto in #italia: a gennaio +34,5% a 17.500 unità x.com