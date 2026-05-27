Ancona la festa green alla Mole | tra yoga musica e nuovi incontri

Notizia in breve

Una festa green si è svolta alla Mole Vanvitelliana di Ancona, con attività come yoga, musica e incontri tra partecipanti. Durante l’evento, è stato utilizzato un gioco con spille per favorire nuove conoscenze tra i presenti. Sono stati proposti anche workshop botanici, che hanno coinvolto i partecipanti in attività legate alla natura. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative ambientali e di sicurezza.