Ancona la festa green alla Mole | tra yoga musica e nuovi incontri
Una festa green si è svolta alla Mole Vanvitelliana di Ancona, con attività come yoga, musica e incontri tra partecipanti. Durante l’evento, è stato utilizzato un gioco con spille per favorire nuove conoscenze tra i presenti. Sono stati proposti anche workshop botanici, che hanno coinvolto i partecipanti in attività legate alla natura. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative ambientali e di sicurezza.
?? Punti chiave Come funziona il gioco della spilla per incontrare nuove persone? Cosa aspettarsi dai nuovi workshop botanici alla Mole Vanvitelliana? Perché questo evento punta a risolvere la solitudine digitale? Come si prenota l'accesso ai laboratori e alle sessioni yoga??? In Breve Oltre 70mila visitatori hanno già partecipato al tour in 7 città diverse. Prenotazione obbligatoria tramite il portale piantalaclub.it per le attività alla Mole Vanvitelliana. Format Colpo di Limone introduce . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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