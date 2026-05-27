Ancona Entro giugno Bucci al 30% Maurizi chiede garanzie sui giocatori

Da sport.quotidiano.net 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente dell’Ancona si è recato a Roma per discutere del futuro del club, con l’obiettivo di raggiungere una quota del 30% entro giugno. Maurizi ha chiesto garanzie riguardo ai giocatori. Si è inoltre svolto un incontro tra il presidente Polci e Manolo Bucci, focalizzato sulla pianificazione delle prossime mosse per la squadra.

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Anche ieri il presidente Polci s’è recato a Roma per pianificare il futuro dell’ Ancona insieme a Manolo Bucci. Il socio forte farà il suo ingresso nel capitale biancorosso mettendo nero su bianco l’acquisto di circa un 30% delle quote sociali entro la metà di giugno, almeno nelle intenzioni, ma non si può certo attendere il suo ingresso per lavorare. Magari prima verrà ufficializzato Bucci e poi toccherà alle cariche su cui la dirigenza sta lavorando, ma queste saranno settimane importanti per chiarire molti aspetti. E per trovare i professionisti giusti, quelli che ha richiesto Maurizi, da mettere al posto giusto. Dopo l’ufficializzazione di Bucci, infatti, toccherà a team manager, direttore generale e direttore sportivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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