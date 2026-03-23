spalletti vuole garanzie sui giocatori per la prossima stagione

La Juventus di Luciano Spalletti rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League. I bianconeri sono a -3 punti dal Como quarto e il pareggio contro il Sassuolo 1-1 non ha certamente aiutato. Ciò che sembra però sicuro è che il tecnico dovrebbe rimanere anche nella prossima stagione sulla panchina bianconera. Ci sarà questa settimana un confronto tra Spalletti e Comolli che dovranno trovare un punto di incontro per costruire la squadra in vista della prossima stagione, dove si parlerà non solo di possibili acquisti, ma anche di cessioni, con giocatori che non hanno convinto. Due tra questi sono Jonathan David, preso a parametro zero dal Lille, e Lois Openda, che non sarà riscattato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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