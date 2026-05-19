Nasce la nuova Ancona di Bucci | Entro la settimana firme dal notaio

Da sport.quotidiano.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio, tra le 17.30 e le 19.30, si è svolta una riunione in videoconferenza presso Palazzo del Popolo, durante la quale si è discusso del progetto per la nuova Ancona. Al termine dell’incontro, è stato annunciato che entro la fine della settimana verranno sottoscritte le firme dal notaio per formalizzare l’accordo. La discussione ha coinvolto i rappresentanti delle istituzioni e i promotori dell’iniziativa, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

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L’ Ancona del futuro è andata in scena ieri pomeriggio in videocall tra le 17.30 e le 19.30 circa a Palazzo del Popolo. Presente il sindaco Daniele Silvetti, trait-d’union a garanzia del buon esito del confronto che conduce a una svolta nell’Ancona, gli imprenditori Corrado e Sergio Cori, titolari rispettivamente di TecMed e NewTech, Giacomo Di Napoli, fondatore e amministratore di Netoip, e Luciano Sacconi, che rappresenta Copemo di cui è amministratore delegato. Dall’altra parte dello schermo Manolo Bucci, attualmente presidente del Valmontone, imprenditore di Artena vicino anche a Claudio Lotito, amico del tecnico dorico Agenore Maurizi, e soprattutto pronto a entrare nell’Ancona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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