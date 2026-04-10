Oggi, 10 aprile 2026, si tiene a Firenze una cerimonia per celebrare il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Durante l’evento viene consegnato un riconoscimento speciale a un agente dell’unità cinofila, noto come Rocky. La manifestazione prevede interventi ufficiali e momenti di commemorazione in diverse location della città. La celebrazione coinvolge rappresentanti delle istituzioni e del corpo di polizia locale.

La polizia celebra oggi, 10 aprile 2026, l’anniversario della sua fondazione, 174 anni. Giornata di premiazioni e festeggiamenti anche a Firenze, con il questore Fausto Lamparelli che ha ringraziato “le donne e gli uomini appartenenti all’Amministrazione che da 174 anni è al servizio di tutta la collettività con impegno, professionalità e sacrificio”. “Rivolgendosi a tutto il personale della Polizia di Stato di Stato fiorentina, il Questore Lamparelli ha ribadito i suoi sentimenti di gratitudine per il servizio quotidiano, la passione e la professionalità dimostrate negli ultimi 365 giorni da tutti i Dirigenti, i Funzionari e il personale di ogni Ufficio e Articolazione specialistica della Polizia di Stato operativa nella provincia di Firenze”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Festa della Polizia: cerimonia anche a Firenze per i 174 anni. Riconoscimento speciale all’agente Rocky dell’unità cinofila

In campo anche l'unità cinofila della Polizia Locale, controlli interforze in zona stazione e nei locali del centroNel corso dell’attività sono state identificate circa cinquanta persone, un denunciato.

Frosinone celebra i 174 anni della Polizia di Stato con cerimonia e Villaggio della LegalitàLa Polizia di Stato di Frosinone celebra 174 anni di impegno al servizio del Paese con una cerimonia che si terrà il 10 aprile 2026 alle ore 10.

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Festa della Polizia a Palermo al Teatro Massimo, premiati gli agenti che si sono distinti in servizioOggi la Polizia di Stato ha celebrato a Palermo il 174° Anniversario della propria Fondazione in una giornata di alto valore istituzionale che ha unito memoria, riflessione e riconoscimento dell’impeg ... blogsicilia.it

Amaranto Channel. . Le celebrazioni per la fondazione della Polizia di Stato arrivano anche ad Arezzo. Domani alle 11 al Petrarca la grande festa. - facebook.com facebook

Festa della polizia, il questore Gambino: “Attenzione su truffe agli anziani e violenza di genere” x.com