In un clima teso all’interno del partito, la segreteria del leader è ora sotto pressione, dopo le recenti tensioni emerse durante l’Assemblea nazionale. Il leader, ex radicale, ha visto la propria posizione indebolirsi nel corso dei lavori, senza però arrivare a convocare un congresso. La discussione interna riguarda principalmente la gestione del partito e la sua capacità di affrontare le sfide elettorali, mentre lo statuto attuale sembra offrire una protezione alla leadership.

Aria pesante in casa ex radicale. La segreteria del baldanzoso Riccardo Magi è a rischio. Leader in bilocop del partito che non brilla per performance elettorali, è stato semi-sfiduciato al secondo giorno dell’ Assemblea nazionale. A freddo è spuntata una mozione con la richiesta di azzeramento dei vertici e convocazione di un congresso straordinario. A presentarla il presidente del partito, M atteo Hallissey (e presidente dei radicali italiani), fedelissimo di Benedetto Della Vedova. È scontro tra mini-correnti del partito ben al di sotto del 3%, una eventuale scissione equivarrebbe a quello che in fisica è la scomposizione dell’atomo. + Europa, Magi sfiduciato da un mozione della maggioranza.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Anche + Europa in balìa delle correnti. Magi sfiduciato dall’Assemblea nazionale, ma niente congresso. Lo statuto lo salva

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