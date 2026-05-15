Ferretti Anastassov ha poteri con effetto immediato | L’Italia è e sempre sarà il cuore del gruppo

L’amministratore delegato di Ferretti Group ha dichiarato di assumere il ruolo con poteri immediati, affermando che l’Italia rimarrà il centro del gruppo. Durante un discorso, ha sottolineato l’unicità dell’azienda, evidenziando i marchi di rilievo, l’artigianalità e le competenze delle persone che la compongono. La nomina è stata ufficializzata di recente, con una comunicazione che evidenzia la forte connessione del gruppo con il territorio italiano.

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