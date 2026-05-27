Anas | 248 milioni per la Fondovalle Sangro | più sicurezza e flussi

Anas investirà 248 milioni di euro per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico sulla Fondovalle Sangro. La nuova carreggiata dovrebbe ridurre i tempi di viaggio tra Abruzzo e Molise e facilitare gli spostamenti. Le modifiche alla viabilità interesseranno anche le imprese locali, con potenziali benefici per le attività commerciali e i trasporti. I lavori sono in fase di avvio e prevedono interventi sulla carreggiata esistente e nuove infrastrutture.

? Punti chiave Come cambieranno i tempi di viaggio tra Abruzzo e Molise?. Quali impatti avrà la nuova carreggiata sulle imprese della valle?. Chi monitorerà l'effettiva realizzazione dei cantieri promessi?. Perché questo investimento è decisivo per il turismo adriatico?.? In Breve Investimento inserito nel contratto di programma 2125 tra Ministero e Anas.. Umberto D'Annuntiis e Marco Marsilio coordinano il piano di sviluppo territoriale.. Realizzazione di una seconda carreggiata per collegare l'entroterra alla costa adriatica.. Potenziamento logistico per le industrie locali e il turismo tra Abruzzo e Molise.. Anas ha stanziato 248 milioni di euro per la sicurezza e lo sviluppo della Fondovalle Sangro, un’opera strategica inserita nel contratto di programma 2125 tra il Ministero delle Infrastrutture e i trasporti e l’ente stradale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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