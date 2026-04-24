La Fondovalle Sangro come strada della memoria | la proposta da Pizzoferrato

Il comune di Pizzoferrato ha avanzato una proposta per la statale 652, chiamata anche Fondovalle Sangro, che consiste nel trasformarla in un “Cammino della memoria”. L’idea prevede l’intitolazione di alcuni luoghi lungo il percorso ai protagonisti della Liberazione, con l’obiettivo di rendere più visibile e significativa questa parte di territorio in occasione della festa della Liberazione. La proposta mira a collegare la commemorazione storica con un itinerario fisico nel paesaggio locale.

Guardando alla festa della Liberazione, il Comune di Pizzoferrato propone di trasformare la statale 652, la cosiddetta Fondovalle Sangro, in un vero e proprio “Cammino della memoria”, attraverso un progetto di toponomastica dedicato ai protagonisti della Liberazione e capace di rendere visibile e.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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