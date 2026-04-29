Il tennista britannico ha annunciato sui social media che non parteciperà al torneo del Roland Garros del 2026. La decisione, annunciata ufficialmente, era già nell’aria da alcuni giorni. Jack Draper non sarà in campo nel torneo francese in programma tra qualche mese. Nessuna spiegazione specifica è stata fornita riguardo alle motivazioni di questa scelta.

Era una decisione che si intuiva da giorni, ma ora ha assunto i contorni dell’ufficialità: Jack Draper non prenderà parte al Roland Garros 2026. Il problema al ginocchio accusato a Barcellona non è rientrato nei tempi necessari per affrontare uno Slam, soprattutto su una superficie logorante come la terra battuta, e lo staff medico ha imposto prudenza. La rinuncia parigina è solo l’ultimo capitolo di una fase estremamente complicata della carriera del britannico. Dopo il lungo stop causato dall’infortunio al braccio rimediato lo scorso anno a Madrid, Draper non è mai riuscito a ritrovare continuità: il rientro nel 2026 è stato frammentato, limitato a poche apparizioni, senza la possibilità di costruire ritmo e fiducia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jack Draper non giocherà il Roland Garros 2026: l’annuncio sui social del tennista britannico

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