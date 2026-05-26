Sinner-Tabur oggi al Roland Garros 2026 l’esordio di Jannik | il numero 1 del mondo è in campo – la diretta

Oggi si è disputato l'esordio di Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Il tennista numero uno al mondo ha iniziato la sua partita contro un avversario di nome Tabur. La partita si sta svolgendo sui campi in terra battuta di Parigi e la diretta è in corso. Sinner, che partecipa al secondo Slam della stagione, sta affrontando la sua prima sfida del torneo.

E’ iniziato il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros 2026, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra battuta di Parigi. Il numero uno al mondo debutta contro il francese Clement Tabur, alla prima partita in carriera contro un Top 50. Chi vince se la vedrà con il britannico Jacob Fearnley o l’argentino Juan Manuel Cerundolo. Love the Sinner-Bergs friendship?? #RolandGarros pic.twitter.comXPMmOIufeP — Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2026 Sinner-Tabur Inizio diretta: 260526 20:15 Fine diretta: 270526 00:00 20:14 260526 Chi è lo sfidante di Jannik Sinner Tabur è numero 165 del mondo, il suo best ranking. In carriera ha vinto 11 titoli ITF e lo scorso mese ha festeggiato il primo trionfo in un Challenger, a Tallahassee, in Florida. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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ROLAND GARROS 2026: A CHE ORA GIOCA SINNER CONTRO TABUR E DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV

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Sinner-Tabur al Roland Garros, la sfida in diretta: Jannik debutta contro il 171° al mondoJannik Sinner affronta oggi al Roland Garros un avversario che occupa la 171ª posizione mondiale.

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