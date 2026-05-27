Amt dal 29 maggio mezzi gratis per gli over 70 dalle 7,30 del mattino

Dalle 7.30 di venerdì 29 maggio scatta l’estensione dell’orario in cui gli over 70 residenti a Genova potranno utilizzare gratuitamente i mezzi del trasporto pubblico.La decisione è stata presa da Amt e dal Comune in previsione dell’emanazione dell’avviso di ondata di calore livello 2 (arancione). 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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