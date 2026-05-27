Amt dal 29 maggio mezzi gratis per gli over 70 dalle 7,30 del mattino

Da genovatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da venerdì 29 maggio, alle 7.30, gli over 70 residenti a Genova potranno usare gratuitamente i mezzi pubblici. L’estensione dell’orario permette di viaggiare senza pagare durante tutta la giornata. La gratuità riguarda tutti i mezzi disponibili, senza limiti di orario. La misura resterà in vigore in modo continuativo. Non sono previste restrizioni particolari o condizioni aggiuntive per l’accesso.

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Dalle 7.30 di venerdì 29 maggio scatta l’estensione dell’orario in cui gli over 70 residenti a Genova potranno utilizzare gratuitamente i mezzi del trasporto pubblico.La decisione è stata presa da Amt e dal Comune in previsione dell’emanazione dell’avviso di ondata di calore livello 2 (arancione). 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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