Amt abbonamento over 70 | ipotesi agevolazioni prima delle 9,30 dopo l' estate
Dopo l'estate, si ipotizzano possibili modifiche alle agevolazioni per gli abbonamenti Amt destinati agli utenti over 70. Attualmente, questa categoria può acquistare un abbonamento a 120 euro, ma solo per l'uso dopo le 9,30 del mattino. Le nuove proposte prevedono l'estensione delle agevolazioni anche a orari prima di quella soglia. La discussione riguarda l'eventualità di introdurre queste novità per ampliare i benefici per gli anziani.
Potrebbero essere introdotte dopo l'estate nuove agevolazioni per gli utenti Amt, soprattutto gli over 70 che possono acquistare un abbonamento a una cifra ridotta, 120 euro, ma attualmente limitato solo alla fascia dopo le 9,30 del mattino.A comunicare la possibile novità, il vicesindaco.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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