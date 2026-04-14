Amt abbonamento over 70 | ipotesi agevolazioni prima delle 9,30 dopo l' estate

Da genovatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'estate, si ipotizzano possibili modifiche alle agevolazioni per gli abbonamenti Amt destinati agli utenti over 70. Attualmente, questa categoria può acquistare un abbonamento a 120 euro, ma solo per l'uso dopo le 9,30 del mattino. Le nuove proposte prevedono l'estensione delle agevolazioni anche a orari prima di quella soglia. La discussione riguarda l'eventualità di introdurre queste novità per ampliare i benefici per gli anziani.

Potrebbero essere introdotte dopo l'estate nuove agevolazioni per gli utenti Amt, soprattutto gli over 70 che possono acquistare un abbonamento a una cifra ridotta, 120 euro, ma attualmente limitato solo alla fascia dopo le 9,30 del mattino.A comunicare la possibile novità, il vicesindaco.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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