Amt agevolazioni over 70 | il Comune valuta l’estensione prima delle 9,30

Il Comune sta considerando la possibilità di estendere le agevolazioni Amt per gli over 70, che attualmente possono acquistare un abbonamento ridotto a 120 euro solo per gli orari dopo le 9,30. La proposta potrebbe essere adottata prima dell'inizio dell'autunno, con l’obiettivo di ampliare la fascia oraria di validità di questa agevolazione. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma si stanno valutando le opzioni disponibili.

Potrebbero essere introdotte dopo l'estate nuove agevolazioni per gli utenti Amt, soprattutto gli over 70 che possono acquistare un abbonamento a una cifra ridotta, 120 euro, ma attualmente limitato solo alla fascia dopo le 9,30 del mattino.A comunicare la possibile novità, il vicesindaco.🔗 Leggi su Genovatoday.it Amt, abbonamento over 70: ipotesi agevolazioni prima delle 9,30 dopo l'estatePotrebbero essere introdotte dopo l'estate nuove agevolazioni per gli utenti Amt, soprattutto gli over 70 che possono acquistare un abbonamento a una... FI: "Estensione della Ztl, il Comune decida"Estensione in centro della Zona a traffico limitato: è arrivato il momento che di essere chiari e trasparenti verso la cittadinanza, questo ‘gioco’...