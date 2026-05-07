Marco Rubio a Roma l’arrivo in Vaticano per l’udienza con Papa Leone XIV

Da virgilio.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un politico statunitense è arrivato questa mattina a Roma e si è recato nel Cortile di San Damaso poco dopo le 11. Durante la visita, ha incontrato il Papa e il Segretario di Stato Vaticano, cardinale. L’evento si svolge in un contesto istituzionale e religioso, senza comunicazioni ufficiali riguardo ai contenuti dell'incontro. La visita si inserisce in una serie di incontri ufficiali programmati in città.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio è giunto questa mattina in Vaticano per un incontro ufficiale con Papa Leone XIV e con il Segretario di Stato Vaticano, card. Pietro Parolin. Il corteo che lo ha scortato, ha attraversato via della Conciliazione ed è entrato dall’Arco delle Campane intorno alle 11:10. Ad accoglierlo, nel Cortile di San Damaso, c’erano il Prefetto della Casa Pontificia, monsignor Petar Rajic, e il vigereggente padre Edward Daniang Daleng. L’arrivo in Vaticano della delegazione americana è avvenuto pochi secondi dopo l’uscita del premier polacco Donald Tusk, che aveva appena incontrato il Pontefice....🔗 Leggi su Virgilio.it

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