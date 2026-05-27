Amministrative il centrodestra vince | il referendum non conta

Il centrodestra ha ottenuto la maggioranza alle elezioni amministrative, mentre il referendum sulla giustizia, tenutosi nelle stesse date, non ha influenzato i risultati. Nei risultati di Venezia, il centrodestra ha superato il centrosinistra grazie a un incremento dei voti, che ha permesso di ribaltare i risultati delle precedenti amministrazioni. I dati ufficiali mostrano un’affluenza più alta rispetto alle precedenti consultazioni e una netta vittoria del blocco di centrodestra nelle principali città.

? Domande chiave Perché il voto al referendum sulla giustizia non ha trascinato le amministrative?. Come ha fatto il centrodestra a ribaltare i risultati a Venezia?. Quali errori tattici hanno causato il fallimento del centrosinistra in provincia?. Cosa rischiano le forze di sinistra dopo la sconfitta a Reggio Calabria?.? In Breve Venezia vede la vittoria di Simone Venturini con il 54 per cento dei voti.. Reggio Calabria registra il dominio del centrodestra con il 68,2 per cento dei voti.. Macerata vede il passaggio al primo turno del centrodestra col 52 per cento.. Arezzo si sposta al ballottaggio dopo il 50,99 per cento di voti al no..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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