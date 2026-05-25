Il centrodestra ha ottenuto vittorie a Venezia e Reggio Calabria nelle elezioni amministrative di domenica e lunedì, mentre il candidato del centrosinistra ha conquistato Salerno. I risultati confermano i dati preliminari e mostrano un rafforzamento delle coalizioni di centrodestra in alcune città. Nessuna variazione significativa rispetto alle previsioni iniziali. Le urne si sono chiuse con questi esiti, che saranno ufficializzati nelle prossime ore.

Le elezioni amministrative di domenica e lunedì delineano un quadro positivo per il centrodestra, che conferma e in alcuni casi amplia i propri risultati rispetto alla vigilia. Meno incoraggiante, ma ormai questo non è più una novità, il dato sull’affluenza. Dove si è votato. Al Nord la partita più suggestiva era quella di Venezia, dove il centrodestra ha tentato di difendere l’eredità di Luigi Brugnaro, sindaco uscente, schierando il suo assessore Simone Venturini, contro il senatore Pd Andrea Martella. Al Sud, gli occhi erano puntati su Salerno, dove l’ex governatore Vincenzo De Luca ha tentato di riconquistare la città dove fu eletto sindaco per la prima volta nel 1993. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Elezioni amministrative: il Centrodestra vince a Venezia e Reggio Calabria, De Luca trionfa a Salerno

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Elezioni amministrative: al centrodestra Venezia, De Luca torna a Salerno

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