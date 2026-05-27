I risultati delle elezioni amministrative hanno portato a una serie di analisi sui media e nei salotti televisivi, dove si discute di come le perdite del Partito Democratico siano state interpretate. Da Venezia a Reggio Calabria, i commentatori hanno evidenziato come alcune testate abbiano minimizzato le sconfitte, puntando l’attenzione su eventuali segnali positivi o su altri aspetti. La narrazione si è concentrata su come si presentino le vittorie e le sconfitte in modo diverso a seconda della linea editoriale.

I risultati delle amministrative, da Venezia a Reggio Calabria, hanno fatto scattare la modalità panico nella galassia sedicente progressista, già convinta di poter banchettare sul corpaccione malato del centrodestra sconfitto al referendum, già in posizione per spartirsi cosce, fegato, milza e ministeri. E invece. Le panic room sono quelle note: giornali e salotti dove ci si può rifugiare e consolare a vicenda in assenza del nemico e della realtà, salvo poi inciampare, ogni tanto, in qualche relitto di popolo votante spernacchiante. «Follow the mourning», segui il lutto e troverai come hanno reagito dal campo non così elettoralmente largo. Negazionismo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Amministrative, così giornaloni e salotti rimuovono la sconfitta dem

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