La comacchiese ha subito una sconfitta per 2-0 contro il santarcangelo, risultato che mette in discussione la permanenza in categoria. La formazione locale ha schierato Campi, Minieri, Ferri, Gordini (sostituito al 65’ da Riberti), Succi, Temporin, Sylla, Taroni, Fiorini, Elshazly (entrato all’80’ al posto di Montanari) e Centonze (sostituito al 46’ da Mancini).

comacchiese 0 santarcangelo 2 COMACCHIESE: Campi, Minieri, Ferri, Gordini (65’ Riberti), Succi, Temporin, Sylla, Taroni, Fiorini, Elshazly (80’ Montanari), Centonze (46’ Mancini). Allenatore: Candeloro. SANT’ARCANGELO: Pazzini, Ciavatta (42’ Galassi), Rocchi, Zaghini, Bianchi, Guidi, Misuraca (92’ Parma), Cenci (87’ Vernazzaro), Zanni, Vitucci (70’ Satalino), Lombardi (69’ Banzola). Allenatore: Fregnani. Arbitro: Cavalazzi di Lugo. Marcatori: 33’ Ciavatta; 42’ Zanni. Note: ammoniti Fiorini, Taroni, Cenci e Vitucci. In un clima amichevole, con le tifoserie gemellate e a pranzo insieme, la Comacchiese si complica la vita da sola e perde una gara interna importante e che rimette i rossoblù un solo punto sopra la zona rossa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Comacchiese, così non va. Una sconfitta che rimette la salvezza in discussione

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