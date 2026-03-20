La faziosità dei salotti tv a senso unico

Durante la campagna referendaria si nota un certo nervosismo tra i giornalisti impegnati a sinistra, che si manifestano attraverso la faziosità nei salotti televisivi. In questi programmi, le discussioni spesso si svolgono in modo unilaterale, con pochi spazi per opinioni diverse e una tendenza a favorire un punto di vista specifico. La situazione evidenzia come l’informazione possa essere influenzata da posizioni ideologiche.

Una delle cose laterali, ma più interessanti, di questa campagna referendaria è il nervosismo dei giornalisti engaged a sinistra. Lilli Gruber, Corrado Formigli e Massimo Giannini, sono i più sensibili, tra loro. Più che contestare la riforma della giustizia, si occupano dei giornalisti, che a differenza loro, non la considerano una deriva autoritaria. Oggi non riescono più ad usare il vecchio cliché della macchina del fango. D'altronde portare in scena casi di mostruosità giudiziarie, raccontare il perdurare del sistema Palamara, è difficile da contestare. E per di più c'è un vasto popolo a sinistra, tutt'altro che Meloniano, che su questo piano si è battuto per anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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