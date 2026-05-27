Ammazzato a Milano Certosa la pista della gang latinos
Un uomo è stato ucciso a Milano Certosa, con le indagini che puntano a una gang di origine latinoamericana. La polizia sta raccogliendo prove per chiarire il movente e identificare i responsabili. Nel frattempo, il governatore regionale ha commentato che il tema della sicurezza è stato troppo spesso trascurato da alcuni esponenti politici in passato. La vittima è stata trovata senza vita in un'area periferica della città.
Per il governatore lombardo Attilio Fontana il tema sicurezza è stato ‘sottovalutato per troppi anni da una certa politica’. Replica il sindaco Giuseppe Sala: ‘Nessuno sminuisce il problema, che non riguarda solo Milano ma tutto il Paese’. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Stazione Certosa, accerchiato da dieci sulla banchina: ragazzo di 22 anni ucciso
Notizie e thread social correlati
Mara Salvatrucha, Barrio 18, Trinitarios: ecco le gang di Latinos che hanno messo radici a Milano e in LombardiaLe gang di origine latino-americana, tra cui Mara Salvatrucha, Barrio 18 e Trinitarios, sono attive a Milano e in Lombardia dagli anni 2000.
Milano, 22enne ecuadoriano morto accoltellato dopo rissa tra gang su binari della stazione Certosa, in 10 in fuga - VIDEOUn giovane di 22 anni ecuadoriano è morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa tra gang sui binari della stazione Certosa, in via...
Temi più discussi: Gianluca Ibarra Silvera accerchiato da 10 persone e ucciso a coltellate a 22 anni in stazione Certosa; Morto un 22enne accoltellato durante una rissa nella stazione di Milano Certosa: si chiamava Gianluca Ibarra Silvera; Maxi rissa alla stazione Milano Certosa: Gianluca Ibarra Silvera morto accoltellato a 22 anni. Gli aggressori fuggiti in treno; Rissa furibonda tra 10 persone tra i binari della stazione: ragazzo di 22 anni morto accoltellato.
Omicidio alla stazione Certosa di Milano, parla il padre del 22enne ucciso: È stato il capo della MS13, l'ho riconosciuto dai tatuaggi x.com
Gianluca Ibarra Silvera è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato da una gang alla stazione ferroviaria Milano Certosa la sera del 26 maggio. Il padre del 22enne ha detto di aver riconosciuto i tatuaggi: Sono della MS13 facebook
Ragazzo di 22 anni ucciso a coltellate durante rissa in stazione Certosa: morto Gianluca Ibarra Silvera reddit
Gianluca Ibarra Silvera, 22enne morto accoltellato a Milano Certosa | Aggressori in fuga: si indaga su gangMilano Certosa, omicidio Gianluca Ibarra Silvera: 22enne accerchiato da 10 giovani e morto accoltellato. Caccia agli aggressori, si indaga su gang ... ilsussidiario.net
Milano, 22enne muore accoltellato in stazione a Certosa: la scientifica sul luogo dell'aggressione(LaPresse) La polizia scientifica nella stazione di Milano-Certosa dove un 22enne è stato accoltellato a morte nella serata di martedì. Il ragazzo, Gianluca Ibarra Silvera, ... ilmattino.it