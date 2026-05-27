ammazzato a milano certosa la pista della gang latinos

Notizia in breve

Un uomo è stato ucciso a Milano Certosa, con le indagini che puntano a una gang di origine latinoamericana. La polizia sta raccogliendo prove per chiarire il movente e identificare i responsabili. Nel frattempo, il governatore regionale ha commentato che il tema della sicurezza è stato troppo spesso trascurato da alcuni esponenti politici in passato. La vittima è stata trovata senza vita in un'area periferica della città.