Ammazzato a Milano Certosa la pista della gang latinos

Da tgcom24.mediaset.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato ucciso a Milano Certosa, con le indagini che puntano a una gang di origine latinoamericana. La polizia sta raccogliendo prove per chiarire il movente e identificare i responsabili. Nel frattempo, il governatore regionale ha commentato che il tema della sicurezza è stato troppo spesso trascurato da alcuni esponenti politici in passato. La vittima è stata trovata senza vita in un'area periferica della città.

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Per il governatore lombardo Attilio Fontana il tema sicurezza è stato ‘sottovalutato per troppi anni da una certa politica’. Replica il sindaco Giuseppe Sala: ‘Nessuno sminuisce il problema, che non riguarda solo Milano ma tutto il Paese’. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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