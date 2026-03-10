Le lavoratrici e i lavoratori della Hoepli di Milano hanno avviato uno sciopero a causa dell’incertezza sul futuro dell’azienda. La decisione è stata presa in risposta alla crisi che coinvolge l’impresa, con i dipendenti che manifestano preoccupazione per la stabilità occupazionale. La protesta coinvolge l’intera squadra di lavoro e si svolge senza altre forme di contestazione.

Milano, 10 marzo 2026 – Agitazione alla Hoepli di Milano. Le lavoratrici e i lavoratori della storica casa editrice e libreria, scioperano oggi dalle 15 alle 16 e prevedono un flash mob per sabato 14 marzo alle 11 presso l’esercizio commerciale in via Hoepli L’astensione dal lavoro si terrà in contemporanea con l'assemblea dei soci che definirà il futuro dell'azienda in crisi. Incertezza sul futuro. La decisione è stata presa oggi dopo l'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori dove è stato espresso con forza “il disappunto e la profonda preoccupazione per l'attuale stato di incertezza che grava sul futuro dell'azienda”. Questo perché, nonostante le sollecitazioni delle sigle sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, la dirigenza non ha ancora presentato un piano industriale che definisca prospettive chiare e progetti futuri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crisi Hoepli, scatta lo sciopero dei lavoratori: “Incertezza sul futuro dell’azienda”

Articoli correlati

Flaica Cub Umbria annuncia lo sciopero dei lavoratori delle pulizie dell'ospedale: "Intollerabile l'insicurezza e incertezza salariale dei lavoratori"La Flaica CUB Umbria ha proclamato lo sciopero dei lavoratori dell’azienda di pulizie Dussmann, impiegati nei cantieri delle Aziende Ospedaliere di...

Ruggi, proclamato lo sciopero dei lavoratori Colser: scatta la protestaLa decisione giunge a seguito del fallimento della procedura di raffreddamento del conflitto attivata presso la Prefettura di Salerno e dell’incontro...

Una selezione di notizie su Crisi Hoepli

Temi più discussi: Crisi Hoepli, Sala con i lavoratori: La libreria è un patrimonio storico culturale di Milano; Hoepli in crisi: Vorrà dire che cercheremo lavoro in Svizzera; Crisi Hoepli, i sindacati chiedono un incontro urgente con il sindaco Sala.

Hoepli in crisi, il sindaco Sala alla famiglia: Dipendenti e lettori vanno tutelatiIn difesa dei lavoratori della libreria scende in campo il primo cittadino: Un patrimonio storico culturale della nostra Milano. Sono 89 le persone a rischio. Ai tutti i dipendenti è stata già comun ... ilgiorno.it

Crisi Hoepli, Sala con i lavoratori: La libreria è un patrimonio storico culturale di MilanoNelle prossime ore è previsto un Cda che probabilmente dovrà esprimersi in merito alla liquidazione dell’attività ... milanotoday.it

Crisi Hoepli, Sala: “Responsabilità verso lavoratori e lettori prevalga su dissapori nella famiglia” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Chiude la Hoepli, non per mancanza di libri ma di lettori: a Milano si spegne uno storico faro civile, nell’indifferenza di un Paese che ha scambiato la fretta per progresso. Ma la sua chiusura è solo la punta dell’iceberg di una crisi più profonda, quella di un’inte - facebook.com facebook