Ex Cementir la Fillea-Cgil scrive al sindaco | confronto urgente sul futuro dell’area e dei lavoratori

La Fillea-Cgil di Taranto ha scritto al sindaco per chiedere un confronto urgente sul futuro dell’area ex Cementir e sui 37 lavoratori ancora in cassa integrazione fino al 15 settembre. La richiesta nasce dalla necessità di affrontare la situazione dei lavoratori e di discutere le prospettive di quella che era una zona industriale importante per la città. La comunicazione evidenzia l’interesse sindacale per la questione.

Tarantini Time Quotidiano La Fillea-Cgil di Taranto torna a richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale sul destino dell'area ex Cementir e dei 37 lavoratori ancora formalmente in organico, oggi in cassa integrazione fino al 15 settembre. Il segretario generale Francesco Bardinella ha inviato una lettera al sindaco Piero Bitetti per chiedere l'apertura di un confronto istituzionale che affronti finalmente, in modo strutturato, il futuro del sito industriale dismesso e le prospettive occupazionali legate alla sua riconversione. Nella comunicazione Bardinella esprime "profonda preoccupazione per la situazione ambientale e lavorativa...