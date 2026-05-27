Amianto Parma tra le province più colpite in Emilia-Romagna

Parma si trova tra le province dell’Emilia-Romagna con il maggior numero di casi di malattie legate all’amianto. L’analisi “Ambiente e lavoro 2026”, realizzata dall’Osservatorio Nazionale Amianto con i Quaderni del Sole 24 Ore, evidenzia questa situazione. I dati sono stati presentati durante un convegno dedicato ai nuovi modelli di gestione e prevenzione. La ricerca si basa su statistiche relative a diagnosi e mortalità causate dall’esposizione all’amianto nelle varie province della regione.

Parma è tra le province dell’Emilia-Romagna maggiormente colpite dalle malattie legate all’amianto. È quanto emerge dall’analisi “Ambiente e lavoro 2026”, promossa dall’Osservatorio Nazionale Amianto in collaborazione con I Quaderni del Sole 24 Ore e presentata durante il convegno “Nuovi modelli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maltempo in Emilia Romagna oggi, neve e vento forte: le zone più colpiteOggi in Emilia Romagna si sono verificati forti temporali con neve e vento intenso.

Sabato di forti temporali, allerta meteo in Emilia-Romagna: le zone colpiteNella giornata di sabato, in particolare in Emilia-Romagna, si sono registrati intensi temporali che hanno portato a un'allerta meteo.

Temi più discussi: Burani (Avs): Serve una mappatura della presenza dell’amianto in Emilia-Romagna; Sequestrate 200 tonnellate di eternit e rifiuti, 10 denunce per violazioni ambientali; Operazione Zero Amianto, maxi sequestro della Finanza: scoperte 200 tonnellate di eternit, dieci denunciati.

In Emilia-Romagna si continua a morire per l’amiantoSono dati sconfortanti quelli che escono dall’analisi Ambiente e lavoro 2026. La ricerca, promossa dall’Osservatorio nazionale amianto (Ona), in collaborazione con I quaderni de Sole 24 Ore, analizza ... bolognatoday.it

Operazione Zero Amianto: sequestrate 200 tonnellate di eternit in RomagnaL’intervento, denominato Zero Amianto, è stato condotto dalla Guardia di Finanza di Rimini sotto il coordinamento delle Procure di Ravenna, Forlì e Rimini ... livingcesenatico.it