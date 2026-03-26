Oggi in Emilia Romagna si sono verificati forti temporali con neve e vento intenso. Le precipitazioni nevose si sono fatte sentire anche a quote basse, confermando le previsioni di alcune giornate fa. Diverse zone della regione hanno segnalato accumuli di neve e raffiche di vento che hanno interessato le aree più colpite dal maltempo. La situazione ha richiesto interventi di emergenza e monitoraggi costanti.

Bologna, 26 marzo 2026 – La neve è arrivata in Emilia Romagna. I fiocchi a bassa a bassa quota erano stati annunciati dalle previsioni meteo degli ultimi giorni. Secondo quanto riportato da Emilia Romagna meteo, c’è stata una vera e propria bufera di neve a Pavullo nel Frignano, Appennino modenese. Fiocchi in mattinata tra basso ferrarese e nord ravennate. Temperature basse: +1.4 gradi a San Romualdo e +1.5 gradi a Porto Corsini, a nord di Ravenna intorno alle 7. Pioggia a Forlì e risveglio invernale sulla riviera. Oltre 100 interventi dei Vigili del Fuoco nella regione durante la notte a causa del vento forte. Per la giornata di oggi 26 marza è prevista l’allerta arancione in Emilia Romagna con vento di burrasca, mareggiate e neve a bassa quota. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maltempo in Emilia Romagna oggi, neve e vento forte: le zone più colpite

Articoli correlati

Allerta neve fino a un metro in Italia, in arrivo forte ondata di maltempo: le zone colpiteI giorni dal 14 al 17 marzo 2026 saranno segnati in alcune zone d’Italia dal ritorno della neve a causa del “vortice scozzese”.

Allerta meteo arancione in Emilia Romagna per vento forte, raffiche fino a 88 km/h: le zone a rischio il 2 gennaioBologna, 1 gennaio 2026 - Venti di burrasca in arrivo in Emilia Romagna: come anticipato dalle previsioni meteo, domani venerdì 2 gennaio, sarà una...

Cesenatico in Emilia Romagna adesso sotto una nevicata meravigliosa, #neve al mare! @bagnoalvaro

Altri aggiornamenti su Emilia Romagna

Temi più discussi: Previsioni meteo: notti gelide e rischio grandine in Emilia Romagna. Cosa aspettarsi a Pasqua; Meteo Emilia-Romagna, è allerta arancione. Torna la neve anche in collina; Meteo EMILIA ROMAGNA Video: previsioni aggiornate; Meteo Emilia-Romagna: in arrivo fronte artico con maltempo, neve fino a bassa quota e abbassamento delle temperature.

Maltempo in Emilia Romagna oggi, neve e vento forte: le zone più colpiteAllerta arancione sul territorio. Fiocchi nel Modenese e tra basso Ferrarese e nord Ravennate. Oltre 100 interventi dei Vigili del Fuoco nella regione durante la notte a causa del vento forte ... ilrestodelcarlino.it

Maltempo in Emilia-Romagna, neve anche in pianura e alberi caduti per il ventoSi contano già i primi interventi per il maltempo: una ventina quelli effettuati nel Reggiano dai vigili del fuoco, compreso il soccorso a Cavriago a un automobilista che si è visto precipitare una ... bologna.repubblica.it

Maltempo Emilia-Romagna, colpo di coda dell'inverno: neve in Appennino e temperature in picchiata | FOTO - facebook.com facebook

Maltempo, il fronte avanza: forti temporali con grandine in Piemonte ed Emilia Romagna | FOTO x.com