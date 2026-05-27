America’s Cup Cagliari capitale della vela internazionale

Da gbt-magazine.com 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cagliari è diventata protagonista mondiale della vela per quattro giorni, durante l'evento internazionale di America’s Cup. La città ha ospitato competizioni, attirando appassionati e professionisti da tutto il mondo. Sono stati presenti sportivi, spettatori e addetti ai lavori, creando un’atmosfera di grande fermento e partecipazione. La manifestazione ha coinvolto anche aspetti culturali, arricchendo l’offerta della città.

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Quattro giorni che hanno trasformato la città in un palcoscenico mondiale, tra sport, cultura e un entusiasmo senza precedenti.. America’s Cup ha ridisegnato il volto di Cagliari per quattro giorni indimenticabili. La città si è trasformata in un grande teatro a cielo aperto, capace di accogliere migliaia di tifosi, turisti e appassionati che hanno vissuto un evento destinato a restare nella memoria collettiva. L’atmosfera era vibrante già nei giorni precedenti, quando gli equipaggi hanno iniziato a testare i loro AC40 nel Golfo, mentre il centro cittadino si riempiva di lingue, colori e curiosità provenienti da ogni parte del mondo. AC40 e AC75: la Formula 1 del mare. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Americas Cup, Cagliari pronta alla regata preliminare

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