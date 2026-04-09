Sport e Salute ha pubblicato i rendering delle strutture che ospiteranno le squadre coinvolte nella 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup a Bagnoli. Le immagini mostrano le aree dedicate alle imbarcazioni e agli eventi, evidenziando l’organizzazione dell’hub della vela previsto per l’anno prossimo. Dall’alto, si possono osservare i dettagli delle basi e delle strutture temporanee destinate alla competizione.

Viste dall’alto, le basi dei team che daranno vita l’anno prossimo alla 38esima edizione della Louis Vuitton America’s Cup spiegano perché anche sotto l’aspetto logistico la scelta di Napoli è stata azzeccata. I render svelati ieri in anteprima da Sport e Salute, il soggetto attuatore dell’evento, rendono l’idea di un grande e razionale “villaggio della vela”, perfettamente incastonato nel contesto ambientale di Bagnoli, con le “squadre” alloggiate in moduli funzionali lungo la costa e gli ampi spazi destinati al pubblico quasi a ridosso, con la possibilità di seguire in diretta, attraverso i maxischermi, le manovre delle barche in acqua. Un “hub internazionale della vela” a tutti gli effetti, per dirla sempre con Sport e Salute. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - America's Cup, Sport e Salute svela i render: a Bagnoli l'hub della vela

America’s Cup 2027, svelati i render delle basi a Bagnoli: Napoli al centro della vela mondialePrime immagini dell’organizzazione degli spazi per la 38ª Louis Vuitton America's Cup.

America’s Cup a Napoli: i render di Bagnoli svelano le basi dei team per la 38ª edizione della Louis VuittonEmirates Team New Zealand, Luna Rossa, Alinghi, GB1 e K-Challenge hanno già scelto il loro spazio.

Temi più discussi: Bagnoli si prepara all'America's Cup, ecco come sarà; LA LEGGENDA CONTINUA: GLI STATI UNITI RITORNANO ALLA LOUIS VUITTON 38a AMERICA’S CUP; America's Cup 2027, confermata la partecipazione degli Usa: arriva l'ARC Team; America's Cup, ufficiale: Marzio Perrelli è il nuovo Ceo.

America's Cup: Sport e Salute, Bagnoli si prepara allo show ecco come saràNapoli si prepara a diventare la Capitale internazionale della vela. I render svelati in anteprima da Sport e Salute, soggetto attuatore dell'evento, mostrano per la prima volta come saranno ... ansa.it

America's Cup: Abodi 'ampliamento flotta conferma globalità e fascino evento'La partecipazione di una 'sfida' statunitense alla 38/a edizione della Louis Vuitton America's Cup conferma la globalità di questo evento e il fascino di esserne parte. (ANSA) ... ansa.it

Da quattro anni, un filo rosso sta unendo centinaia di studenti universitari e giovani leader politici in tutto il mondo: dall’America Latina all’Europa, dall’America del Nord all’Africa e all’Asia. Giovani che provano a migliorare la realtà a partire dal proprio metro q x.com

Lanciata finalmente la sfida alla 38° Louis Vuitton America’s Cup da parte del neonato team American Challenger Team, che sorge dalle ceneri di American Magic. Il club che presenta la sfida è lo Yacht Club Sail Newport. Il leader è Ken Read, i finanziatori K - facebook.com facebook