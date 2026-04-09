America' s Cup Sport e Salute svela i render | a Bagnoli l' hub della vela

Da ilmattino.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sport e Salute ha pubblicato i rendering delle strutture che ospiteranno le squadre coinvolte nella 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup a Bagnoli. Le immagini mostrano le aree dedicate alle imbarcazioni e agli eventi, evidenziando l’organizzazione dell’hub della vela previsto per l’anno prossimo. Dall’alto, si possono osservare i dettagli delle basi e delle strutture temporanee destinate alla competizione.

Viste dall’alto, le basi dei team che daranno vita l’anno prossimo alla 38esima edizione della Louis Vuitton America’s Cup spiegano perché anche sotto l’aspetto logistico la scelta di Napoli è stata azzeccata. I render svelati ieri in anteprima da Sport e Salute, il soggetto attuatore dell’evento, rendono l’idea di un grande e razionale “villaggio della vela”, perfettamente incastonato nel contesto ambientale di Bagnoli, con le “squadre” alloggiate in moduli funzionali lungo la costa e gli ampi spazi destinati al pubblico quasi a ridosso, con la possibilità di seguire in diretta, attraverso i maxischermi, le manovre delle barche in acqua. Un “hub internazionale della vela” a tutti gli effetti, per dirla sempre con Sport e Salute. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - America's Cup, Sport e Salute svela i render: a Bagnoli l'hub della vela

America’s Cup 2027, svelati i render delle basi a Bagnoli: Napoli al centro della vela mondialePrime immagini dell’organizzazione degli spazi per la 38ª Louis Vuitton America's Cup.

America’s Cup a Napoli: i render di Bagnoli svelano le basi dei team per la 38ª edizione della Louis VuittonEmirates Team New Zealand, Luna Rossa, Alinghi, GB1 e K-Challenge hanno già scelto il loro spazio.

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