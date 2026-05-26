Le donne della vela hanno vinto la regata preliminare della nuova America’s Cup a Cagliari, in Sardegna. La gara si è svolta nel porto della città e ha visto la partecipazione di più team. La competizione si inserisce nel percorso verso l’edizione del 2027 a Napoli. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi dei partecipanti o sui risultati specifici delle singole imbarcazioni. La manifestazione si è conclusa con la vittoria delle squadre femminili, che si preparano ora per le prossime fasi.

Un’edizione che, come consuetudine, presenterà alcune modifiche al regolamento. In primis non ci saranno più gli storici grinder, o nell’ultima edizione i «ciclisti», che azionavano i meccanismi a mano (o a pedale): saranno sostituiti da sistemi idraulici ed elettrici gestiti da apposite batterie. Spazio poi a innovazioni aerodinamiche (pur mantenendo invariato lo scafo base con gli iconici foil) e norme di navigazione più restrittive. In ultimo, ma in assoluto la novità più importante, gli equipaggi saranno ridotti a soli cinque membri (più un ospite) tra i quali è obbligatoria la presenza di almeno una donna e di un under 25. A Cagliari ne abbiamo avuto un primo assaggio - seppur con imbarcazioni più piccole - con in gara alcuni team misti Women & Young. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le donne della vela conquistano Cagliari: la nuova America’s Cup è già un successo

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