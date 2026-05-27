Ambra Arpino ha dichiarato di essere stata aggredita dalle donne di Valentino Rossi, riportando di aver avuto bisogno di cure ospedaliere. La donna, futura sposa di Graziano, ha rilasciato queste affermazioni al quotidiano, aggiungendo che l’incidente è avvenuto recentemente. Le sue parole si aggiungono alle tensioni già presenti tra i membri della famiglia e il famoso pilota.

Non c’è pace per Valentino Rossi e per la sua famiglia. Ambra Arpino, la futura sposa del padre Graziano, è tornata a lanciare accuse pesantissime sulle pagine del Resto del Carlino. Il nove volte campione del mondo della MotoGp ha denunciato la 55enne oltre un anno fa per circonvenzione d’incapace. Rossi accusa la donna di aver prelevato dal conto del padre 71enne diverse migliaia di euro: si era accorto di questi movimenti quando era diventato amministratore di sostegno di Graziano, prima che il tribunale di Pesaro gli revocasse l’incarico a marzo 2025 perché il padre era stato giudicato “ in piena capacità di intendere e di volere “. Il fascicolo nato dalla denuncia di Valentino Rossi è ancora aperto, come conferma la stessa Ambra Arpino: “Sto aspettando la decisione del giudice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ambra Arpino: “Le donne di Valentino Rossi mi hanno aggredito, sono dovuta andare all’ospedale”. Le nuove accuse della compagna di Graziano

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Valentino Rossi contro il padre Graziano: la denuncia alla compagna Ambra - La Volta Buona 21/01/26

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