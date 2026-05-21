Il padre di Valentino Rossi sta pianificando il suo matrimonio con la compagna, con la data, il luogo e gli invitati già stabiliti. La coppia ha deciso di celebrare un matrimonio civile in modo semplice e riservato. Nonostante la denuncia presentata dal campione nei confronti della compagna del padre per circonvenzione d'incapace, i preparativi per il matrimonio proseguono senza ostacoli. La cerimonia è prevista come evento intimo, con pochi partecipanti e un’atmosfera informale.

L'annuncio arriva in un momento delicato: lo scorso gennaio Valentino Rossi, figlio di Graziano e della sua prima moglie Stefania Palma, ha denunciato Arpino per circonvenzione di incapace, accusandola di aver sottratto circa 200 mila euro dal conto del padre. Spetta ora alla Procura di Palermo decidere se chiedere l’archiviazione oppure il rinvio a giudizio di Arpino. Lei, in attesa della decisione dei magistrati, si mostra serena: «Aspetto con fiducia (.) Appena avremo notizie vi chiamo tutti a casa, mi metto in cucina, poi mangiamo tutti assieme e vi racconto per filo e per segno i particolari di questa storia, compresa la denuncia nei miei confronti per circonvenzione di incapace che va avanti da oltre un anno e mezzo (. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Papà Graziano «sfida» Valentino Rossi, le nozze con Ambra Arpino sono imminenti: «Abbiamo già deciso giorno, location e invitati»

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