Ambiente Manzi Ama | Con Open Fiber aumentiamo digitalizzazione

Il responsabile dell'azienda di gestione dei rifiuti ha dichiarato che l'intesa con Open Fiber segna un passo importante nel percorso di digitalizzazione dell'azienda stessa. La collaborazione mira a rafforzare le infrastrutture digitali, migliorando i servizi offerti e l’efficienza operativa. La partnership si inserisce in un progetto più ampio di implementazione tecnologica, senza specificare dettagli riguardo ai tempi o alle modalità di realizzazione.

(Adnkronos) – "Per Ama l’accordo con Open Fiber rappresenta una nuova tappa nello sviluppo della propria digitalizzazione. L'acquisizione di un asset come quello rappresentato dalla rete in fibra ottica costituisce per noi un modo innovativo per approfondire la conoscenza del territorio. Ad oggi, le nostre misurazioni si basano sui mezzi aziendali, sul sistema satellitare e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Open Fiber e Ama, l'accordo sulla gestioni dei rifiuti: sensori e telecamere intelligenti per l'igiene urbana e il decoroSensori e telecamere intelligenti per sorvegliare i cassonetti e svuotarli se stracolmi, vigilare sui conferimenti sbagliati e l'efficienza della raccolta dei rifiuti. Queste alcune delle applicazioni ... roma.corriere.it