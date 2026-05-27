Ambiente il nodo che decide il futuro dell’Emilia-Romagna | in aula il confronto sulle aree idonee per le rinnovabili

In aula si discute sulle aree idonee per le rinnovabili in Emilia-Romagna. La consigliera regionale del Pd ha sottolineato che il tema riguarda energia, competitività e crisi climatica. La discussione si concentra sulla definizione delle zone appropriate per lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Nessuna decisione è stata ancora presa, ma il confronto continua tra i membri dell’assemblea legislativa.

Energia, competitività e crisi climatica. Sono questi i temi al centro dell’intervento della consigliera regionale del Pd Francesca Lucchi nel corso della discussione in assemblea legislativa sul progetto di legge regionale relativo all’individuazione delle aree idonee. Nel suo intervento in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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