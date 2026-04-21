Aree idonee in Emilia-Romagna per impianti fonti rinnovabili | Si punti al 100% entro il 2035

In Emilia-Romagna, sono state individuate aree considerate idonee per lo sviluppo di impianti di fonti rinnovabili. La regione si è posta l’obiettivo di arrivare al 100% di copertura energetica da fonti rinnovabili entro il 2035. Per raggiungere questo traguardo, si prevede l’adozione di leggi e strumenti di pianificazione specifici, che supportino la transizione verso un sistema energetico più sostenibile.

«L’obiettivo è chiaro: la Regione Emilia-Romagna deve dotarsi di leggi e strumenti di programmazione che consentano di arrivare all’obiettivo dell’autonomia delle fonti energetiche fossili».Così il Coordinamento FREE, Energia per l’Italia, Italia Solare e Legambiente presentano le loro proposte.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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