Massimiliano Ambesi ha commentato su TennisMania, trasmesso su YouTube di OA Sport, criticando la gestione di Fonseca, definendola priva di equilibrio. Ha aggiunto che anche con Jodar si sta ripetendo lo stesso errore.

Massimiliano Ambesi ha espresso le proprie valutazioni nell’ ultima puntata di TennisMania, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport. Il focus della discussione è stato inevitabilmente il Roland Garros. Negli incontri di cui già si conoscono i risultati, sono arrivate buone notizie da Matteo Berrettini, bravo a ribaltare il punteggio e a piegare l’ungherese Marton Fucsovics col punteggio di 6-7 (2) 7-5 6-1 6-2. “ Il miglior Berrettini è stato quello dei primi due set, perché Fucsovics lì non ha concesso nulla. Nel terzo e nel quarto l’ungherese è crollato “, ha dichiarato il giornalistaanalista di Eurosport. Una giornata in cui si è potuto anche prendere atto della grande prestazione dello spagnolo Rafael Jodar, al debutto assoluto nello Slam di Parigi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi avverte: “Per Fonseca c’è stato pochissimo equilibrio, e con Jodar si sta facendo lo stesso errore”

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