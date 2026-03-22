Nella giornata di oggi, TennisMania si concentra sul torneo di Miami, che combina le competizioni maschili e femminili con lo stesso evento. Ambesi ha commentato la partita di Alcaraz, sottolineando che il giocatore non ha concesso nulla a Fonseca. Inoltre, ha menzionato la necessità di equilibrio tra Cobolli e Darderi, evidenziando le sfide di questa fase del torneo.

Nuova puntata di TennisMania in una mattina dedicata allo speciale Miami, con il combined che fa da Masters 1000 e WTA 1000 allo stesso tempo. Sul canale YouTube di OA Sport l’appuntamento quotidiano è con Dario Puppo, Guido Monaco e Massimiliano Ambesi: si riportano qui le parole di Ambesi, che effettua pochi, ma precisi interventi. Il priomo capitolo è su Alcaraz-Fonseca: “ Alcaraz porta a scuola Fonseca con un atteggiamento diverso rispetto al solito. Qualcosa gli ha dato fastidio dell’ambiente, e ha concesso il minimo. Sempre in controllo della partita, 2-3 colpi notevoli. Fonseca ha fatto fatica a entrare nel match, nei primi due giochi ha messo due prime su 10 e sulla terza si prende una risposta vincente di dritto che va a concretizzare il primo break della partita di Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Alcaraz non ha voluto concedere nulla a Fonseca. Su Cobolli e Darderi serve equilibrio”

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