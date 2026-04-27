Ambesi | Serve equilibrio nei giudizi | adesso sembra che Jodar sia il n1 del mondo e Fonseca un dilettante…

Durante l’ultima puntata di TennisMania su YouTube, il giornalista e analista di Eurosport ha commentato le recenti discussioni nel mondo del tennis internazionale, sottolineando come attualmente ci siano giudizi troppo sbilanciati. In particolare, ha fatto notare come alcuni considerino un giocatore come il numero uno del mondo, mentre un altro venga etichettato come dilettante, creando un clima di eccessiva polarizzazione tra le opinioni.

Massimiliano Ambesi (giornalistaanalista di Eurosport) si è pronunciato sui grandi temi del tennis internazionale, nel corso dell’ultima puntata di TennisMania andata in onda sul canale Youtube di OA Sport. Al centro dell’attenzione il torneo di Madrid. Alla Caja Magica, sono arrivate le vittorie di Jannik Sinner e di Lorenzo Musetti che ha permesso loro di raggiungere gli ottavi di finale. “ Buone notizie in chiave italiana. Sinner ha giocato quasi in ciabatte e crescerà turno dopo turno. È stata una partita poco allenante contro un avversario che ha buoni colpi ed è anche piuttosto sfrontato, ma l’impegno non era proibitivo. Bravo Musetti nei momenti decisivi: è un altro passo avanti nel suo percorso di crescita.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Serve equilibrio nei giudizi: adesso sembra che Jodar sia il n.1 del mondo e Fonseca un dilettante…”

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Questa sera, Massimiliano Ambesi e Dario Puppo saranno ospiti del canale Youtube "The Fox". Chiaramente, i fari saranno puntati sulla partecipazione di Jannik Sinner al torneo Masters 1000 di Madrid. Si parlerà anche dei recenti Laureus World Sports Awa - facebook.com facebook