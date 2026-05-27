Nel 2025, l’Alto Garda ha registrato circa 550 incidenti e 26.000 chiamate di emergenza. La regione, con una popolazione stabile, accoglie circa un milione di turisti all’anno, gestiti da 45 agenti di polizia. Sono state osservate discrepanze tra i dati ufficiali sugli incidenti e le stime reali, che suggeriscono un numero superiore. La gestione della sicurezza in questa area turistica rappresenta una sfida considerevole per le autorità locali.

? Punti chiave Come possono 45 agenti gestire un milione di turisti in un anno?. Perché il numero reale di incidenti supera i rilievi ufficiali?. Quali rischi nascono dal rapporto tra residenti e flussi turistici?. Come influisce l'invecchiamento del personale sulla sicurezza del territorio?.? In Breve Oltre 1.132.599 arrivi turistici contro 51.000 residenti mettono sotto pressione i servizi locali.. Il 78% degli agenti ha almeno 40 anni, con il 44% sopra i 50.. 68 patenti sospese e 47 sequestri di veicoli per violazioni stradali nel 2025.. La centrale operativa ha gestito 25.867 chiamate con media di 70 comunicazioni giornaliere.. Nel 2025,... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alto Garda sotto assedio: 550 incidenti e 26 mila chiamate nel 2025

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