Nel 2025 si prevede che l’Adamello perderà circa dodici milioni di metri cubi d’acqua a causa della fusione del ghiacciaio, una quantità significativa che potrebbe avere ripercussioni sulla disponibilità idrica delle valli lombarde. La velocità di scioglimento del ghiacciaio è aumentata rispetto agli anni Novanta, secondo dati recenti. La scomparsa del ghiacciaio solleva domande sulla sua influenza futura sull’attività agricola in zona e sulla gestione delle risorse idriche in regione.

? Domande chiave Come influenzerà la scomparsa del ghiacciaio l'agricoltura delle valli lombarde?. Quanto è accelerata la velocità di fusione rispetto agli anni Novanta?. Quali altri ghiacciai alpini stanno subendo lo stesso drastico calo?. Perché la perdita di massa globale sta cambiando il livello del mare?.? In Breve Vedretta del Lupo e Meridionale Suretta perdono rispettivamente 313 e 228 mila metri cubi.. Perdita media annuale globale salita a 390 miliardi di tonnellate nel decennio 2016-2025.. Michael Zemp segnala scioglimento pari a cinque piscine olimpioniche ogni secondo nel 2025.. Riduzione masse glaciali impatta agricoltura e gestione risorse idriche nelle valli lombarde. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Adamello sotto assedio: -12 milioni di metri cubi d’acqua nel 2025

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