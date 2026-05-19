Nella giornata di oggi si è verificato un incidente grave nel centro cittadino, accompagnato da un forte boato che ha risvegliato preoccupazione tra le persone presenti. L'evento ha portato alla perdita di almeno una vita e ha causato momenti di confusione e paura tra i testimoni. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire quanto accaduto. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire.

Un violento boato ha squarciato il silenzio nel cuore della città, provocando scene di panico tra residenti e passanti. L’esplosione, avvenuta in una zona molto frequentata, ha generato momenti di forte tensione e una rapida mobilitazione delle forze di sicurezza. Subito dopo la detonazione, una colonna di fumo si è alzata sopra gli edifici mentre diverse persone cercavano riparo lontano dall’area colpita. I soccorsi e le pattuglie di sicurezza sono intervenuti in pochi minuti, circondando la zona e bloccando l’accesso alle strade vicine. L’attacco è avvenuto nel centro di Damasco, capitale della Siria, nei pressi dell’area di Bab Sharqi, una delle storiche porte di accesso alla città vecchia e quartiere a maggioranza cristiana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Almeno un morto”. Boato spaventoso, è tragedia: bilancio drammatico

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