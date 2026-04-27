Un incidente grave si è verificato nelle ultime ore in Toscana, provocando un bilancio drammatico di vittime e feriti gravi. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo coinvolto ha subito un impatto violento, risultando morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato alcuni feriti in ospedale. L’incidente ha generato grande preoccupazione tra la popolazione locale.

Nuova tragedia sulle strade della Toscana, dove nel giro di poche ore si registra un altro grave incidente mortale. Un bilancio pesante che riaccende l’attenzione sulla sicurezza della viabilità locale. Nel pomeriggio di lunedì 27 aprile, un violento scontro tra due auto ha provocato la morte di un uomo e il ferimento di altre tre persone. L’impatto si è rivelato particolarmente grave fin dai primi momenti. L’incidente è avvenuto a Campagnatico, lungo la strada provinciale Voltina, nei pressi della frazione di Arcille, poco dopo le ore 14. Sul posto è intervenuto il sistema di emergenza sanitaria, attivato tramite il 118 dell’ASL Toscana sud est, che ha immediatamente inviato diversi mezzi di soccorso.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Morto sul colpo”. Scontro spaventoso in Italia, il bilancio è drammatico: ci sono feriti gravi

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