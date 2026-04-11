Unicredit conferma la sua presenza nel mercato russo, dichiarando che non ci sarà alcun cambio di strategia né un'uscita imminente. La banca ha respinto le voci che indicavano una possibile fuga dal paese, ribadendo la sua volontà di continuare le attività nella regione. La comunicazione arriva dopo settimane di speculazioni sulla sua posizione nel mercato russo.

Nessuna fuga. Nessun cambio di strategia. Unicredit resta nel mercato russo e smentisce con decisione le voci di un’uscita imminente. In un contesto geopolitico complesso, la banca ribadisce una linea di continuità, frenando le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. A far scattare la precisazione sono stati i rumors del quotidiano Kommersant, secondo cui il gruppo avrebbe valutato la chiusura completa delle attività nel Paese. Una ricostruzione respinta da Piazza Gae Aulenti: "Non vi è stato alcun cambiamento", ha chiarito un portavoce, escludendo la liquidazione del business. La presenza in Russia è ormai limitata a un perimetro ridotto, focalizzato sul supporto alle aziende internazionali nei pagamenti in euro e dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Unicredit resta nel mercato russo: "Nessun cambio di strategia"

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